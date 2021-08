Zonder Lionel Messi, maar met Georginio Wijnaldum wint PSG van Strasbourg

Al na 3 minuten kwamen de Parijzenaars op voorsprong. Mauro Icardi scoorde na een voorzet van Abdou Diallo. Daarna was het de beurt van Kylian Mbappé om op te vallen. Eerst schot de Franse international zelf min of meer raak via het hoofd van een tegenstander Ludovic Ajorque, vervolgens stelde hij Julian Draxler in staat nummer drie van dichtbij in te tikken.

Na de hervatting kreeg het duel een onverwachte wending. Door doelpunten van Kevin Gameiro en Ludovic Ajorque kwam Strasbourg dichterbij. Alexander Djiku van de bezoekers werd zo'n 10 minuten voor het einde uit het veld gestuurd. Daarna maakte Pablo Sarabia de 4-2, opnieuw zorgde Mbappé voor de assist.

Opvallend was dat bij het presenteren van de opstellingen vooraf Mbappé door zijn eigen fans werd uitgefloten. Reden is vermoedelijk dat hij zijn aflopende contract vooralsnog niet heeft verlengd.

Naast Messi ontbrak ook Neymar nog, evenmin geheel 'wedstrijdfit'. Voor Wijnaldum, jarenlang een vaste waarde voor Liverpool, was het zijn debuut in de Ligue 1. Voor het begin werd Messi, samen met de andere aanwinsten Sergio Ramos, Achraf Hakimi, Wijnaldum, en Gianluigi Donnarumma aan het publiek in het stadion gepresenteerd.

Pablo Rosario en Justin Kluivert geven Lille pak slaag

Pablo Rosario en Justin Kluivert hebben gestunt met OGC Nice. Ze wonnen met hun nieuwe club de uitwedstrijd tegen Lille (0-4), de regerend kampioen van Frankrijk.

Justin Kluivert (l) in actie tegen Lille. Ⓒ REUTERS

Kasper Dolberg maakte twee doelpunten. Ook Amine Gouiri en Mario Lemina scoorden in Stade Pierre-Mauroy. Sven Botman had een basisplaats bij Lille, dat vorige week tijdens de eerste speelronde van Ligue 1 genoegen moest nemen met een gelijkspel tegen FC Metz (3-3).

Rosario speelde de hele wedstrijd voor Nice. Kluivert werd in de 73e minuut gewisseld.