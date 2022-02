Live Eredivisie: Feyenoord na achterstand nu op rozen tegen Cambuur

Bekijk de statistieken van alle wedstrijden in het Eredivisie-match center.

Feyenoord begint voor de derde wedstrijd op rij met dezelfde elf spelers. Trainer Arne Slot houdt in de thuiswedstrijd tegen SC Cambuur vast aan het elftal dat de afgelopen weken de basis legde voor de overwinningen op Sparta Rotterdam (4-0) en RKC Waalwijk (0-2). De aanvallers Cyriel Dessers en Reiss Nelson ontbreken vanwege blessures in de Rotterdamse selectie.

Willem II - Ajax 0-1

Koploper Ajax kwam zaterdag al in actie, vanwege het op het programma staande Champions League-duel met Benfica. Trainer Erik ten Hag hield nog geen rekening met de uitwedstrijd van komende woensdag tegen Benfica in de achtste finales van de Champions League. Hij gunde geen spelers rust, Ajax startte met dezelfde spelers als afgelopen zondag tegen FC Twente. Desondanks worstelden de Amsterdammers lange tijd in Tilburg. Pas tien minuten voor tijd vond verdediger Jurriën Timber een gaatje in de Tilburgse defensie: 0-1.

AZ - Heracles Almelo 2-1

AZ voerde de druk op nummer 3 Feyenoord op, door thuis met 2-1 van Heracles Almelo te winnen. Tijjani Reijnders en Vangelis Pavlidis zorgden voor de Alkmaarse goals, Nikolai Laursen maakte tussendoor met een uitstekende kopbal gelijk.

NEC - RKC Waalwijk 1-1

De aftrap van de zaterdag was in Nijmegen, waar NEC en RKC Waalwijk allebei een punt konden bijschrijven: 1-1. Jonathan Okita maakte kort voor tijd de openingstreffer van Richard van der Venne ongedaan.

PEC Zwolle - FC Groningen

De voetbalzondag werd afgetrapt met det duel tussen PEC en Groningen. Hekkensluiter PEC Zwolle is dit kalenderjaar nog altijd ongeslagen in de Eredivisie. In eigen huis speelde de ploeg van trainer Dick Schreuder dankzij een laat doelpunt van verdediger Yuta Nakayama gelijk tegen FC Groningen (1-1).

PSV - SC Heerenveen

SC Heerenveen geldt in Friesland vaak als een angstgegner van PSV en ook in Eindhoven boekt het regelmatig een resultaat. Dat is dan wel steevast een gelijkspel, want de laatste winst in het Philips Stadion dateert van 2009. Zo’n resultaat ligt nu niet voor de hand. De Friezen zijn momenteel dolende in de Eredivisie. De laatste treffer in de Eredivisie is inmiddels van twee maanden geleden, toen Henk Veerman in de Friese derby tegen Cambuur de winnende maakte. PSV is een stuk beter in vorm, al was de midweekse zege tegen Maccabi Tel Aviv niet heel overtuigend.

