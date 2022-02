LIVE Volg de Eredivisie op de voet

Bekijk de statistieken van alle wedstrijden in het Eredivisie-match center.

Willem II - Ajax

Koploper Ajax komt zaterdag ook al in actie vanwege het op het programma staande Champions League-duel met Benfica. De Amsterdammers kunnen met een gerust hart afreizen naar Tilburg. Willem II wint in eigen huis eigenlijk zelden van Ajax. Van de 45 eerdere ontmoetingen eindigden er slechts zeven in Tilburgs voordeel. Ajax won 34 keer. De laatste keer dat Willem II thuis van Ajax won, was in 2008. Bij de eerste wedstrijd van toenmalig Ajax-trainer Marco van Basten werd het 2-1 voor de Tilburgers.

Orkun Kökcü verkeert in bloedvorm. Ⓒ ANP/HH

Schrijf je in voor de Voetbal Update en blijf dagelijks op de hoogte van het laatste voetbalnieuws.

Feyenoord - SC Cambuur

Hoewel SC Cambuur al zes wedstrijden niet meer heeft gewonnen, staat de ploeg uit Leeuwarden wel nog altijd knap negende in de Eredivisie. De vorm van Feyenoord is echter een stuk beter met 12 punten uit de laatste vijf duels. Vooral Orkun Kökcü is in vorm met vier goals en een assist in de laatste drie wedstrijden. Bovendien maakte hij in die drie duels steeds de eerste Rotterdamse goal. Oftewel, bij Cambuur weten ze wie ze absoluut niet uit het oog mogen verliezen.

PSV - SC Heerenveen

SC Heerenveen geldt in Friesland vaak als een angstgegner van PSV en ook in Eindhoven boekt het regelmatig een resultaat. Dat is dan wel steevast een gelijkspel, want de laatste winst in het Philips Stadion dateert van 2009. Zo’n resultaat ligt nu niet voor de hand. De Friezen zijn momenteel dolende in de Eredivisie. De laatste treffer in de Eredivisie is inmiddels van twee maanden, toen Henk Veerman in de Friese derby tegen Cambuur de winnende maakte. PSV is een stuk beter in vorm, al was de midweekse zege tegen Maccabi tel Aviv niet heel overtuigend.

Programma

Zaterdag

16.30 uur: NEC Nijmegen - RKC Waalwijk

18.45 uur: Willem II - Ajax

21.00 uur: AZ Alkmaar - Heracles Almelo

Zondag