Statistieken Eredivisie: topclubs winnen, terugkeer volle stadions niet zonder slag of stoot

Willem II - Ajax 0-1

Koploper Ajax kwam zaterdag al in actie, vanwege het op het programma staande Champions League-duel met Benfica. Trainer Erik ten Hag hield nog geen rekening met de uitwedstrijd van komende woensdag tegen Benfica in de achtste finales van de Champions League. Hij gunde geen spelers rust, Ajax startte met dezelfde spelers als afgelopen zondag tegen FC Twente. Desondanks worstelden de Amsterdammers lange tijd in Tilburg. Pas tien minuten voor tijd vond verdediger Jurriën Timber een gaatje in de Tilburgse defensie: 0-1.

AZ - Heracles Almelo 2-1

AZ voerde de druk op nummer 3 Feyenoord op, door thuis met 2-1 van Heracles Almelo te winnen. Tijjani Reijnders en Vangelis Pavlidis zorgden voor de Alkmaarse goals, Nikolai Laursen maakte tussendoor met een uitstekende kopbal gelijk.

NEC - RKC Waalwijk 1-1

De aftrap van de zaterdag was in Nijmegen, waar NEC en RKC Waalwijk allebei een punt konden bijschrijven: 1-1. Jonathan Okita maakte kort voor tijd de openingstreffer van Richard van der Venne ongedaan.

PEC Zwolle - FC Groningen 1-1

De voetbalzondag werd afgetrapt met det duel tussen PEC en Groningen. Hekkensluiter PEC Zwolle is dit kalenderjaar nog altijd ongeslagen in de Eredivisie. In eigen huis speelde de ploeg van trainer Dick Schreuder dankzij een laat doelpunt van verdediger Yuta Nakayama gelijk tegen FC Groningen (1-1).

Feyenoord - Cambuur 3-1

Feyenoord heeft de thuiswedstrijd in de Eredivisie tegen SC Cambuur gewonnen. De ploeg van trainer Arne Slot kwam na een fout van verdediger Gernot Trauner nog wel op achterstand, maar had vlak voor rust alweer een voorsprong. Weer was middenvelder Orkun Kökçü belangrijk. Hij maakte in de met 3-1 gewonnen wedstrijd zijn vijfde doelpunt in vier wedstrijden.

FC Twente - Go Ahead Eagles 2-2

FC Twente heeft na een boeiende slotfase een punt overgehouden aan de thuiswedstrijd tegen provinciegenoot Go Ahead Eagles. Het werd 2-2 in Enschede, waar een 2-0-voorsprong niet aan Go Ahead besteed was.

PSV - SC Heerenveen 3-1

PSV heeft de thuiswedstrijd tegen SC Heerenveen zonder te imponeren toch vrij eenvoudig gewonnen. Het werd 3-1 in het Philips Stadion, waar PSV’er Joey Veerman trefzeker was tegen zijn oude ploeg. De middenvelder bepaalde al na 50 minuten de eindstand.

Vuurwerk op het veld bij FC Utrecht tegen Vitesse. Ⓒ ANP/HH

FC Utrecht - Vitesse 1-1

FC Utrecht heeft Vitesse niet kunnen verdringen van de zesde plaats in de Eredivisie. Op eigen veld kwam de formatie van trainer René Hake tegen de Arnhemmers niet verder dan 1-1. Scheidsrechter Allard Lindhout legde het duel na ongeveer een half uur enige tijd stil omdat er vanaf de tribunes met vuurwerk werd gegooid. Vitesse riep de eigen fans op „om te stoppen met dit onbegrijpelijke en onacceptabele gedrag.” Na de 1-1 werd er opnieuw met vuurwerk gegooid en werd het duel voor een tweede keer stilgelegd. Nu duurde het oponthoud enkele minuten.

