Wiegman uitgeroepen tot beste coach van Europa

Wiegman sprak de aanwezigen toe via een videoboodschap: „Sorry dat ik er niet bij kan zijn, maar ik voel me zeer vereerd met deze award. Bedankt voor het stemmen. Deze award is voor iedereen die heeft bijgedragen aan het succes van het Engelse vrouwenvoetbal.”

Europees kampioen

Wiegman gidste Engeland deze zomer naar de Europese titel in eigen land. In de finale waren de Lionesses te sterk voor Duitsland. Het was alweer de tweede keer op rij dat Wiegman zich tot Europees kampioen kroonde. Vijf jaar geleden, in 2017, lukte de topcoach het ook met de Oranje Leeuwinnen.

De winnaar van de prijs werd bepaald door een jury, bestaande uit de trainers van de zestien clubs uit de groepsfase van het afgelopen seizoen in de Champions League, de zestien bondscoaches van het afgelopen EK en een groep journalisten.

Martina Voss-Tecklenburg (Duitsland) en Sonia Bompastor (Olympique Lyon) waren samen met Wiegman genomineerd.

Carlo Ancelotti

De Italiaan Carlo Ancelotti kreeg de onderscheiding bij de mannen. De trainer won het afgelopen seizoen met Real Madrid de Champions League door in de finale Liverpool te verslaan.

De spits van Real, Karim Benzema, werd vanwege zijn imposante bijdrage aan dat succes uitgeroepen tot voetballer van het jaar. Bij de vrouwen ging die eer naar Alexia Putellas van Barcelona.