Nieuwe relatie FC Barcelona-aanwinst Ferran Torres zet verhoudingen op scherp in Spanje

De Spanjaard heeft met Sira Martinez sinds kort een nieuwe vriendin. Toeval wil dat Martinez ook in Barcelona woont, het zal de beslissing om Manchester City te verlaten alvast iets makkelijk gemaakt hebben. De Spaanse schone is geen onbekende in het voetbal. Martinez is namelijk de dochter van Spaanse bondscoach Luis Enrique.

Vader Luis haalde Torres in september 2020 bij de nationale selectie. De 21-jarige aanvaller maakte in 22 wedstrijden al 12 treffers voor zijn land. „Ik kan enkel maar dankbaar zijn. Hij is zoals mijn vader, de vader van de spelers. Sinds ik in de nationale ploeg zit, heeft hij me op spectaculaire wijze verwelkomd, hij geeft me alle vertrouwen. Dat is wat een speler nodig heeft”, zei hij een tijdje terug.

De Spaanse media zijn er maar druk mee in ieder geval. Want zet het de verhoudingen niet op scherp in de Spaanse selectie? Wordt Torres niet voorgetrokken door zijn nieuwe schoonvader? De tijd zal het leren.