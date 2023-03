Ajax tankt vertrouwen voor Klassieker met ruime zege in Friesland

Het bijzondere in Friesland was dat alle drie de Ajax-treffers in de eerste negentien minuten hun eigen verhaal hadden. De 0-1 kwam op naam van – wie anders dan – Mohammed Kudus, die in de zeven Eredivisie-duels onder Heitinga nu al meer scoorde (zes keer) dan in de zeventien wedstrijden onder Schreuder (vijf keer). Dat Dusan Tadic de assist leverde, was geen toeval. Sinds de komst van de aanvoerder naar Ajax was hij in alle twaalf ontmoetingen met SC Heerenveen bij minimaal één doelpunt betrokken: tien goals, tien assists. Bij de 0-3 zou hij ook assist nummer elf verzorgen.

Alvarez met de vrije 0-2

Tussendoor was het Edson Alvarez die – na even daarvoor aan een gele kaart te zijn ontsnapt – van buiten het strafschopgebied op fraaie wijze de 0-2 aantekende. Het was in de afgelopen twee seizoenen naast zijn vijf kopgoals pas de tweede treffer van Alvarez met de voet. De andere scoorde hij tegen … SC Heerenveen, in de kampioenswedstrijd op 11 mei 2022.

Edson Alvarez bedankt een hogere macht. Ⓒ ANP/HH

Vooral de 0-3 zal Heitinga echter tevreden stellen. Na een door Steven Bergwijn zelf opgezette aanval en een één-twee met Tadic was het Bergwijn die beheerst scoorde. Dat de vorm van de buitenspeler groeiende is, bewees hij even later met een uitstekende solo. De bal belandde echter via de binnenkant van de paal in de handen van SC Heerenveen-keeper Xavier Mous.

Na ruim een half uur leken de gasten het duel alsnog definitief te beslissen. Osame Sahraoui maakte een onhandige overtreding op Devyne Rensch, waarna Jeroen Manschot de bal op de stip legde en Sahraoui de gele kaart voorhield. VAR Erwin Blank constateerde terecht dat de overtreding niet in, maar buiten het zestienmetergebied was gemaakt, maar vergat erbij te zeggen dat Manschot de gele kaart moest omzetten in een rode, omdat de Rensch in scoringspositie stond. Bij een strafschop had geel volstaan.

Kenneth Taylor schiet raak. Ⓒ Pro Shots

Het leek een dure misser van Manschot, want na een vroege driedubbele wissel (Sidney van Hooijdonk, Tom Haye en Timossi Andersson voor Rami Al Hajj, Simon Olsson en Ché Nunnely) mocht Heerenveen voor rust alsnog op een resultaat hopen. Pelle van Amersfoort kopte in de 42e minuut vrij binnen, nadat Geronimo Rulli twijfelde bij het uitkomen (1-3).

Een treffer van Kenneth Taylor met rechts, waarbij Mous er niet goed uitzag, gooide het duel vroeg in het tweede bedrijf alsnog in het slot (1-4). Al leek Alvarez het weer spannend te maken. Maar opnieuw moest Manschot een strafshop terugdraaien, omdat Sahraoui niet bleek te worden geraakt. De gele kaart voor Alvarez werd terecht teruggedraaid en Sahraoui mocht van geluk spreken dat hij wegens die schwalbe niet alsnog tegen rood (twee keer geel) aanliep.

Nog een eretreffer

Ook tegen elf Friezen speelde Ajax het duel eenvoudig uit. Al maakte Sydney van Hooijdonk koppend nog wel de tweede Friese treffer. Met 21 punten uit zeven wedstrijden, 23 doelpunten voor en vier tegen is de start van Heitinga in de Eredivisie flitsend en het vertrouwen Feyenoord zondag als koploper af te lossen groot.