Wilco Kelderman: ’Deze Giro is echt nog niet klaar’

Op een door sneeuw omrand parcours rijdt Wilco Kelderman richting Madonna di Campiglio. Ⓒ Foto AFP

M. DI CAMPIGLIO - Wilco Kelderman stond er nog altijd ontspannen bij in Madonna di Campiglio. De handjes in zijn zakken, lachend, ten teken dat hij precies weet waar hij mee bezig is. De beklimming naar het skioord werd gebruikt als opwarmertje voor wat er donderdag op het Giro-menu staat. Het heet ’de dag van de Stelvio’, een monsterklim van 24,7 km à 7,5% die Kelderman in de aanloop naar deze Giro verkende. Daar zal hij João Almeida uit het roze moeten rijden, vooral omdat zijn kansen daarna drastisch slinken.