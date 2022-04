Roger Schmidt kondigt alweer wijzigingen aan

Voetbal

Wisselfout Bayern zonder gevolgen voor Der Rekordmeister

De uitslag van de wedstrijd in de Duitse voetbalcompetitie tussen SC Freiburg en Bayern München blijft ook na protest van de thuisclub staan. Bayern won zaterdag in Freiburg met 4-1, maar stond in de slotfase even met twaalf spelers in het veld. De thuisploeg diende daarom een protest in, maar dat w...