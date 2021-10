Premium Het beste van De Telegraaf

Vrouwenvoetbal nam laatste jaren zowel op als naast het veld een enorme vlucht De reis van Shanice van de Sanden: van de blubber op veld drie tot glansrol met Messi

Door Lars van Soest Kopieer naar clipboard

Shanice van de Sanden in het shirt van haar club VfL Wolfsburg. Ⓒ HH/ANP

ENSCHEDE - Het Nederlandse vrouwenvoetbal zette de afgelopen jaren flinke stappen. Zichtbaar was het goud en zilver dat blonk na het EK 2017 en het WK 2019, maar ook buiten het veld volgden de ontwikkelingen elkaar in een razend tempo op. De glansrol van Shanice van de Sanden (29) in de mondiale Pepsi-reclamecampagne, aan de zijde van niemand minder dan Lionel Messi, was eerder dit jaar een voorlopig nieuw hoogtepunt. De voetbalster, die woensdagavond met VfL Wolfsburg met een duel tegen Chelsea de groepsfase van de Champions League aanvangt, bewandelde sowieso een pad dat parallel liep aan de ontwikkeling van het Nederlandse vrouwenvoetbal.