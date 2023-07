Premium Het beste van De Telegraaf

Ze hadden hem van zijn fiets moeten slaan Waarom stak Mathieu van der Poel zijn vinger nu niet op?

Door Hans Ruggenberg Kopieer naar clipboard

De inspanning van Mathieu van der Poel was niet genoeg voor zege vier van Philipsen. Ⓒ ANP/HH

LIMOGES - Voor Alpecin-Deceuninck heeft de champagne deze Tour de France met drie ritzeges van groenetruidrager Jasper Philipsen al volop gevloeid. In de achtste etappe werd opnieuw de kaart getrokken van de Belgische raket, die tweede werd, maar de grote vraag is waarom Mathieu van der Poel voor de rit naar Limoges, met een typische Van der Poel-finale, zijn vinger niet opstak? „Uiteraard was het een aankomst die mij ook goed lag…”, zei Van der Poel.