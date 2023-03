Botic van de Zandschulp treft Alexei Popyrin in tweede ronde Miami

Van de Zandschulp is als 26e geplaatst in Florida en had een bye in de openingsronde. Hij treft Popyrin vrijdag. De twee tennisten één keer eerder tegen elkaar; Van de Zandschulp won in 2021 de partij in Antwerpen.

De 27-jarige Van de Zandschulp is de enige Nederlander in het hoofdtoernooi van het enkelspel. Tallon Griekspoor besloot na het masterstoernooi van Indian Wells huiswaarts te keren om wat rust te nemen en zich eerder te kunnen voorbereiden op het gravelseizoen.

De Spanjaard Carlos Alcaraz, zondag winnaar van het toernooi van Indian Wells, is ook in Miami als eerste geplaatst.