Column Jan Lammers: ’Prestatiecurve Verstappen is bizar indrukwekkend’

Leclerc (r.) kijkt tegen een behoorlijke achterstand op Verstappen in de WK-stand aan. Ⓒ ANP/HH

Nog één race te gaan, in Boedapest, en dan is het even zomerstop in de Formule 1. Met nog tien wedstrijden voor de boeg staat Max Verstappen er uitstekend voor in de strijd om het wereldkampioenschap. Toch snapt columnist Jan Lammers maar al te goed dat Ferrari de strijd nog niet heeft opgegeven, zeker gezien de snelheid van de Italiaanse auto. Ook de Grand Prix in Zandvoort nadert ondertussen met rasse schreden.