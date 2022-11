LIVE Feyenoord strijdt om overwintering tegen Lazio, AZ gelijk

PSV

PSV moet het tegen FK Bodø/Glimt doen zonder fans in het uitvak vanwege een door de UEFA opgelegde straf na ongeregeldheden bij het duel met Arsenal in Londen. De Eindhovenaren hebben een achterstand van twee punten op de koploper uit Engeland, die ook al zeker is van een vervolg in de Europa League. Het eerste dueln tussen PSV en de Noren eindigde in 1-1. Zondag staat voor de ploeg van Ruud Nistelrooy de topper in Amsterdam tegen Ajax op het programma.

Programma Nederlandse clubs