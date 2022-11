Statistieken: zeges Feyenoord, PSV en AZ

Voetbal

United wint met Van de Beek, maar loopt groepswinst Europa League mis

Het is trainer Erik ten Hag met Manchester United niet gelukt de groepswinst in de Europa League te pakken. De Engelse club had bij Real Sociedad een overwinning met twee doelpunten verschil nodig, maar won uiteindelijk met 1-0. Middenvelder Donny van de Beek had voor het eerst dit seizoen een basis...