Ronald de Boer brandt ADO Den Haag af

Het elftal van de onlangs aangetrokken Engelse trainer Alan Pardew maakte een ontstellend zwakke indruk tegen PSV. „Ik heb nog nooit zo’n slechte ploeg gezien. Ze hebben wel eens redelijk gespeeld, maar zo slecht als gisteravond heb ik in tijden een ploeg niet gezien. Het leek echt helemaal nergens op”, vertelt De Boer bij Goedemorgen Eredivisie.

De Boer had ADO een monsternederlaag gegund, zo laat hij onomwonden weten. „Ik vind het jammer dat het geen 10-0 is geworden. Dat zat er gewoon in. 0-3 valt nog mee, maar het had 0-10 kunnen zijn. Dan had iedereen zich even een spiegel kunnen voorhouden daar.”

In de winterstop werden behalve Pardew ook acht spelers, voornamelijk Engelsen, binnengehaald. „Probeer dan van de acht spelers in ieder geval twee redelijke spelers te halen. Wat er nu op de bank zit, Lex Immers bijvoorbeeld, dat is toch niet veel minder, hoor”, vindt De Boer.

ADO bezet de zeventiende plek in de Eredivisie. RKC Waalwijk heeft vijf punten minder. De Waalwijkers nemen het zondag in de Johan Cruijff ArenA op tegen Ajax. Vorig seizoen eindigde ADO nog als negende in de Eredivisie. In 2018 werd de voetbaljaargang zelfs als zevende afgesloten.