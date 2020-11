Bijzondere interlandperiode voor Vitesse-duo Matus Bero en Sondre Tronstad

Matus Bero (L) en Sondre Tronstad (R). Ⓒ ANP/HH

ARNHEM - Het was een bijzondere interlandperiode voor de Vitesse-middenvelders Matus Bero en Sondre Tronstad. De eerste werkte op Papendal aan zijn comeback en zag hoe zijn mede-internationals van Slowakije zich plaatsten voor het EK en vervolgens degradeerden in de Nations League. Aanvankelijk trainde ook Tronstad gewoon op Papendal, maar geheel onverwacht werd hij opgeroepen voor de Noorse nationale ploeg, waarvoor hij in Wenen zijn debuut maakte.