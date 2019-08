Live Extra: Ajax strijdt om Champions League

De elf van Ajax, die in de ArenA afrekenden met PAOK Saloniki. Ⓒ ANP

Ajax begint dinsdagavond op Cyprus (aftrap 21.00 uur) aan het tweeluik met APOEL Nicosia, met als inzet een plek in het hoofdtoernooi van de Champions League. Het duel is via een live verslag via Twitter en een livewidget met statistieken uitgebreid te volgen via Telesport.