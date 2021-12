’Alles moet voor Mathieu van der Poel meezitten om WK te halen’

Schaatsen

Irene Schouten en verrassing Sanne in ’t Hof pakken olympisch ticket op 5 kilometer

Irene Schouten heeft zich op de slotdag van het olympisch kwalificatietoernooi (OKT) verzekerd van een startbewijs op de 5000 meter voor de Spelen in China. De absolute favoriete klokte een tijd van 6.50,48. Dat was bijna 5 seconden sneller dan Sanne in ’t Hof die verraste met de tweede plek.