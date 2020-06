Barcelona verwelkomt Lionel Messi weer bij groepstraining

Maandag sloot Messi, de topscorer van La Liga met negentien treffers, weer aan bij de selectie van trainer Quique Setién.

Barcelona hervat de Spaanse voetbalcompetitie na een onderbreking van bijna drie maanden vanwege de coronacrisis zaterdag met een uitwedstrijd tegen Real Mallorca. De Catalaanse club van Frenkie de Jong heeft aan kop van de ranglijst twee punten voorsprong op Real Madrid, dat zondag Eibar ontvangt.

Niet alleen Messi sloot maandag aan bij de groep, ook Nélson Semedo was weer van de partij. De Portugese rechtsback had last van een knie. Spits Luis Suárez is volledig hersteld van een operatie begin dit jaar aan z'n rechterknie. De oud-speler van FC Groningen en Ajax kan tegen Mallorca zijn rentree maken.