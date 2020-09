Gouden combinatie bij Tottenham Hotspur: Son scoort vier keer dankzij Kane

Southampton kwam in het eigen St. Mary’s-stadion na een half uur nog wel op voorsprong via Danny Ings, de spits die in de belangstelling staat van de Spurs. Op dat moment waren al drie doelpunten afgekeurd, waarvan twee van Kane vanwege buitenspel.

In de blessuretijd van de eerste helft trok Son de stand gelijk. Tussen de 47e en 73e minuut maakte de 28-jarige Zuid-Koreaan drie goals op rij, een officiële hattrick. Steeds kwam de assist van Kane, die daarmee een record in de Premier League evenaarde. Dennis Bergkamp, José Antonio Reyes, Cesc Fàbregas, Emmanuel Adebayor en Santi Cazorla leverden eerder ook vier assists in één wedstrijd.

Nadat Kane in de 82e minuut zijn 144e doelpunt in de Premier League had gemaakt, maakte de spits plaats voor Steven Bergwijn. Ings deed uit een strafschop nog iets terug namens Southampton. Bij de Spurs ontbrak de teruggekeerde Gareth Bale nog in de selectie. Manager José Mourinho had daarin ook geen plaats voor Dele Alli, die op weg lijkt naar Paris Saint-Germain.

