Ajacied David Neres deelt foto van been in brace

De Braziliaan viel tegen Liverpool geblesseerd uit en zit op dit moment kennelijk met zijn been in een brace.

Omdat Ajax vanwege privacy-redenen nooit mededelingen doet over de aard van de blessures van de spelers, is het grote gissen begonnen. Is Neres zwaar geblesseerd of heeft hij de brace slechts uit voorzorg om? Clubs beschikken tegenwoordig ook over ijs-braces, waarmee het onderbeen kan worden gekoeld.

Ajax speelt zaterdag tegen FC Twente en op woensdag wacht in de Johan Cruijff ArenA het cruciale Champions League-duel met Atalanta.

