Poetin kan opgelucht ademhalen

Een onderzoekscommissie van WADA pleitte onlangs Rusland voor vier jaar uit te sluiten van Olympische Spelen en van wereldkampioenschappen, in verband met aanhoudend dopingbedrog.

Dat zou betekenen dat Rusland niet kan deelnemen aan de Olympische Spelen van Tokio in 2020 en de Winterspelen van Peking in 2022, het WK voetbal in Qatar in 2022 en dat Sint-Petersburg mogelijk zou afvallen als speelstad voor het EK voetbal.

Zover komt het niet. Ceferin deed deze toezegging tijdens een bezoek aan Rusland. Volgens hem hebben officials van WADA tegen hem gezegd dat het mede organiseren van het EK buiten de sancties valt.