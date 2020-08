Weer grote operatie voor Juan Martin del Potro

„In de recente maanden heeft ’Delpo’ het advies van de doktoren opgevolgd en zelfs even zijn knie getest op een tennisbaan in Buenos Aires, maar de pijn bleef”, zei een woordvoerder in een verklaring. „Na een ontmoeting in Bern heeft de chirurg een nieuwe operatie voorgesteld.”

Del Potro onderging eerder operaties aan zijn rechterpols in 2010 en drie ingrepen aan zijn linkerpols in 2014 en 2015. De Argentijnse tennisser raakte in 2018 bij het toernooi in Shanghai ernstig geblesseerd aan zijn knie.