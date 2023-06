Premium Het beste van De Telegraaf

Zoon van Richard Krajicek voelde dat hij grote schoenen te vullen had Dit moest de zoon van Daphne Deckers en Richard Krajicek allemaal overwinnen

Door Lisa Schoenmaker

Alec Deckers: „Juist als het minder gaat, spreek ik mijn vader veel. Hij begrijpt mij als geen ander.” Ⓒ René Bouwman

AMSTELVEEN - „Het is bijna zover”, zegt Alec Deckers vlak nadat zijn training erop zit. De glimlach op zijn gezicht spreekt boekdelen. De 23-jarige tennisser kan niet wachten tot het zaterdag is. Bij het Libéma Open maakt hij dan zijn opwachting in het kwalificatietoernooi. In een openhartig gesprek vertelt hij over de bijzondere band met zijn vader Richard Krajicek, de vele fysieke tegenslagen die hij heeft gekend en zijn allergrootste droom.