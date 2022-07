Fans eren Maradona met berichten die via satelliet de ruimte in worden gestuurd

„We houden van je en zullen je voor altijd herinneren, nu en in de toekomst. Hou je goed Diego”, vertelde fan Enrique Trincado aan AFP nadat hij zijn boodschap liet opnemen op de Moron-luchtbasis, zo’n 40 kilometer ten westen van Buenos Aires.

De Uruguayaanse journalist Victor Hugo Morales is de peetvader van het project. Morales bracht verslag uit van de kwartfinale tussen Engeland en Argentinië op het WK van 1986 in Mexico toen Maradona voor de tweede keer scoorde tegen de Britten. Mede door zijn prestaties won het Zuid-Amerikaanse land de wereldbeker, waardoor Maradona nog beroemder werd.

Cosmic Kite

De naam ’Cosmic Kite’ verwijst naar de bijnaam die de Uruguayaanse journalist aan Maradona gaf. „Van welke planeet kom jij?”, riep de journalist in zijn microfoon toen de voormalige aanvoerder van Argentinië, die in 2020 plots overleed aan een hartaanval, de helft van de Britse ploeg voorbij dribbelde en het „doelpunt van de eeuw” wist te scoren.

Mensen gaan op de foto met ’Tango D10S’ Ⓒ ANP/HH

De video’s en audiofragmenten worden via een harde schijf aan boord van de satelliet in een baan om de aarde gebracht, samen met een paar voetbalschoenen van de voormalige ster. Het hele project is een initiatief van een voorlopig onbekend bedrijf.

Vliegtuig

De komende maanden worden alle berichten verzameld. Pas daarna wordt een datum voor de lancering van de satelliet vastgelegd. Volgens Maximiliano Fernando Gallo, een van de initiatiefnemers, sturen fans van over de hele wereld talloze berichten in.

Eerder werd ook al een vliegtuig ter ere van Maradona voorgesteld. Aan de hand van foto’s en memorabilia vormt het privétoestel een reizende tentoonstelling die later dit jaar ook halt houdt op het WK in Qatar. Ook het vliegtuig is een project van Maximiliano Fernando Gallo. Bij de presentatie op 26 mei op de landingsbaan in Moron doopte hij het vliegtuig en alle zijprojecten ter ere van de Argentijnse voetballer ’Tango D10S’.

Bron: Het Nieuwsblad