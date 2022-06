Premium Het beste van De Telegraaf

Volop verbazing in Mexico Vincent Janssen terug bij Oranje: ’Dat hij werd opgeroepen, daar snapten ze hier niks van’

Door Jeroen Kapteijns

Vincent Janssen in 2017 bij Oranje Ⓒ ANP/HH

Vier jaar en acht maanden na zijn laatste interland stond Vincent Janssen donderdagmiddag weer met Oranje op het trainingsveld. Nadat de spits van bondscoach Louis van Gaal de gelegenheid had gekregen om zijn bruiloft te vieren in de Verenigde Staten kan hij worden uitgetest in de twee laatste Nations League-duels van deze interlandperiode.