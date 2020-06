Meer tijd nodig voor topoverleg UEFA

Woensdag 17 juni vergadert het bestuur via een videocall onder meer over de Europese toernooien, de Nations League en het EK van volgend jaar. Een dag later staan de kwalificatieprocedure voor het WK 2022 en de regels wat betreft Financial Fair Play op het programma.

Het was eerst de bedoeling dat de UEFA alleen op 17 juni zou vergaderen. Vanwege de hoeveelheid onderwerpen en de complexiteit daarvan, is er een dag bij gekomen. UEFA-voorzitter Aleksander Ceferin geeft na de eerste dag een onlinepersconferentie.

De UEFA moet onder meer beslissen wat er gaat gebeuren met de lopende edities van de Champions League en Europa League. De twee Europese bekertoernooien waren aanbeland in de achtste finales toen het coronavirus ervoor zorgde dat vrijwel heel Europa tot stilstand kwam. Het is de bedoeling dat de Champions League en Europa League in de zomer worden uitgespeeld, mogelijk op een centrale locatie. Vermoedelijk geldt dat eveneens voor de Champions League voor vrouwen, waar de kwartfinalisten al bekend zijn.

De UEFA moet ook een beslissing nemen over de start van het nieuwe seizoen. Doorgaans beginnen de voorrondes van de Champions League en Europa League al in juli, maar veel nationale competities zijn dan nog niet afgerond. In Nederland besloot de KNVB eind april wel al om het seizoen te beëindigen.

Woensdag stelt het UEFA-bestuur ook opnieuw het programma voor het uitgestelde EK vast. De meeste van de twaalf beoogde speelsteden, in twaalf verschillende landen, hebben toegezegd volgend jaar ook de EK-wedstrijden te willen huisvesten. Amsterdam en de Johan Cruijff ArenA deden dat woensdag.

De tweede editie van de Nations League zou in september moeten beginnen, voor Oranje met wedstrijden tegen Polen (4 september) en Italië (7 september). Ook daar neemt de UEFA volgende week een beslissing over.