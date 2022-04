Schulting mist het WK door corona: ’Ik ben gebroken’

Donderdag testte Schulting positief bij een zelftest. Een PCR-test moet nog uitsluitsel geven. Schulting voelde zich dinsdag, volgens bondscoach Jeroen Otter, al niet lekker, maar testte toen nog negatief.

Schulting is tweevoudig wereldkampioen allround. In 2019 veroverde ze die titel in het Bulgaarse Sofia en vorig jaar bleek ze in Dordrecht de beste. Daar won ze liefst vijf gouden medailles. Ze schreef alle individuele titels op haar naam. In 2020 ging het WK in Seoul niet door vanwege de coronacrisis. Schulting pakte eerder dit jaar bij de Olympisch Spelen twee gouden, een zilveren en een bronzen medaille.