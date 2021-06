Marten de Roon heeft tip voor Frank de Boer

„Als iemand als meneer Van Basten kritiek levert, dan luister je daar wel naar”, zei de verdediger van het Nederlands elftal vrijdag voor de training in Zeist. „Als iemand van zijn statuur iets zegt, dan ga je daar toch naar kijken. Hij heeft ook nog eens in Italië gespeeld. Ik snap wat hij zegt, maar soms moet je binnen een seconde een beslissing nemen.”

Van Basten vindt dat De Ligt, verdediger van Juventus, beter leiding moet geven aan de defensie van Oranje. „De Ligt is de centrale verdediger”, zei de oud-bondscoach op televisie. „Hij is de bewaker van de verdediging. Je moet je laten gelden, de verdediging leiden. Maar hij gaat achter zijn man aan en laat een gapend gat achter. Dat zijn dingen. Hij is naar Italië gegaan om te leren verdedigen, maar ik denk dat hij toch nog weinig heeft opgestoken daar. Dit zijn de momenten waar het om gaat.”

Marco van Basten als analist bij de NOS. Ⓒ HH/ANP

De Ligt vertelde dat hij het als een compliment ziet dat Van Basten hem als leider van de defensie van Oranje ziet. Hij wil ook iets doen met de kritiek. „Ik wil me iedere training en wedstrijd verbeteren. Dat blijft zo. Ik zal niet snel een perfecte wedstrijd spelen, maar streef daar wel naar.”

Matthijs de Ligt Ⓒ EPA

Hetzelfde systeem

Marten de Roon weet niet of het Nederlands elftal maandag met een ongewijzigde basisformatie moet beginnen aan de laatste groepswedstrijd op het EK tegen Noord-Macedonië. „Maar ik zou wel in hetzelfde systeem blijven spelen”, zo had de middenvelder een tip voor bondscoach Frank de Boer. „Met dezelfde jongens of met jongens die de kans krijgen het systeem in een wedstrijd te oefenen.”

Van Nistelrooy

De Roon sprak vrijdag voor de training ook even met Ruud van Nistelrooy, de assistent van De Boer die weet hoe het is om de eerste twee wedstrijden op een eindronde te winnen. Oranje begon met twee overwinningen aan het WK 2006 en EK 2008. De toenmalige bondscoach Marco van Basten greep de derde groepswedstrijd aan om enkele spelers rust te geven. Vervolgens werd Oranje op beide toernooien in de eerste knock-outronde uitgeschakeld.

Oranje is na de overwinningen op Oekraïne (3-2) en Oostenrijk (2-0) al zeker van de groepswinst en een plaats in de achtste finales. De Boer liet donderdag na de zege op Oostenrijk alle opties open in de aanloop naar het duel met Noord-Macedonië. Hij sloot zelfs niet uit dat Oranje maandag met drie aanvallers gaat spelen.

Als De Roon een gele kaart krijgt tegen Noord-Macedonië, dan is hij geschorst voor de achtste finales. „Ik wil altijd spelen”, zei de middenvelder van Atalanta. „Maar het is wel anders voetballen met een gele kaart op zak.”

Blauw oog

Met een blauw oog meldde De Roon zich in de perszaal. „Ik raakte tijdens een kopduel het achterhoofd van Marcel Sabitzer”, aldus de middenvelder. „Het ziet er wel stoer uit, toch?”

„Ik heb net nog aan wat vrouwen bij de KNVB gevraagd of ze mijn andere oog ook kunnen schminken. Dan staat het mooier”, zei De Roon, die tegen Oostenrijk zijn 25e interland speelde. „Als Marten de Roon dat lukt, dan is er voor iedereen hoop”, zei hij met een knipoog naar de kritiek die hij regelmatig als international krijgt. „Maar even serieus, ik ben er erg trots op.”

„We zijn zo’n drie jaar geleden met deze groep begonnen”, zei De Roon. „Iedereen heeft waardering voor elkaar en de nieuwe jongens voelen zich snel thuis. Ik heb na de wedstrijd tegen Oostenrijk in de kleedkamer verteld dat ik trots ben op deze groep. En het is mooi om je 25e interland op een EK te spelen.”