Egan Bernal slaat dubbelslag en steelt droom op ritwinst Koen Bouwman

Het duurde net zoals zaterdag lang voordat er een kopgroep wegreed uit het peloton. Dit kwam onder andere doordat er steeds gevaarlijke mannen voor het klassement, zoals Fausto Masnada, Damiano Caruso en Daniel Felipe Martinez mee ten aanval trokken. Tijdens een van die aanvallen verloor Caruso zijn ploeggenoot Matej Mohoric, die na een afgrijselijke val de koers per ambulance verliet. Ook Bauke Mollema en Koen Bouwman probeerden te ontsnappen.

Beide Nederlanders schopten het ook tot de uiteindelijke kopgroep, waarin Bouwman ook nog zijn ploeggenoot George Bennett had. Enkele sterke andere coureurs zoals Luis Leon Sanchez, Ruben Guerreiro, Tanel Kangert, Tony Gallopin en Diego Ulissi waren ook aanwezig. Doordat Kangert, Guerreiro en Bennett nog redelijk goed in het algemeen klassement stonden, werd de voorsprong nooit heel groot en controleerde Groupama-FDJ van leider Atilla Valter de voorsprong op een dikke drie minuten.

Toen Team Ineos in het peloton het initiatief nam, liep het verschil snel terug en dus werd in de kopgroep ook aangevallen. Op de een na laatste klim reden Simon Carr en Geoffrey Bouchard weg. In aanloop na de laatste col, leken zij het gezelschap van Mollema, Bouwman en Michael Storer te krijgen, maar net op dat moment versnelde Bouchard.

Bouwman bleek over wonderbenen te beschikken en reed in de laatste kilometers het gat dicht naar Bouchard. Op het stuk onverhard haalde hij de Fransman bij. De voorsprong op het peloton was echter niet heel groot meer. Doordat Valter en Remco Evenepoel in de problemen kwamen, ging Egan Bernal ten aanval. Hij stormde in de laatste hectometers langs het leidersduo richting de finish.

De renner van Ineos kon zijn handen even later in de lucht steken. Hij pakte op al zijn concurrenten seconden en kreeg ook nog eens tien tellen bonificaties. Guilio Ciccone werd tweede op zeven tellen met Alexandr Vlasov in zijn wiel. Remco Evenepoel eindigde drie tellen verder als vierde.