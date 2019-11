Statistieken Oranje: vijfklapper met bijzondere tintjes

Georginio Wijnaldum eiste dinsdagavond in de Johan Cruijff ArenA de hoofdrol voor zich op. De middenvelder van Liverpool scoorde drie keer. De andere doelpunten kwamen op naam van Nathan Aké en debutant Myron Boadu.

Koeman houdt van een vaste groep spelers, zo laat hij vaker weten, maar door de nodige blessures en schorsingen moest de bondscoach noodgedwongen sleutelen aan zijn selectie. Steven Bergwijn en Donyell Malen werden wegens blessures überhaupt niet meegenomen in de selectie van Oranje. Daarnaast nam Virgil van Dijk al afscheid van de groep wegens persoonlijke omstandigheden en was Marten de Roon geschorst voor de wedstrijd tegen Estland. Koeman had ook niet de beschikking over Ryan Babel en Stefan de Vrij was niet fit genoeg om te starten en een volle wedstrijd te spelen. Daarentegen werden Memphis Depay en Georginio Wijnaldum wel weer fit verklaard.