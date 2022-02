Bevroren penis voor Finse langlaufer door extreme kou: ’Pijn was ondraaglijk’

De Finse langlaufer werd 28e, ruim 4 minuten achter winnaar Bolsjoenov. Daar maalde Lindholm niet zo om. Dat hij de finish haalde, was voor hem wel een overwinning op zich. Zeker als je kijkt welke ontberingen hij had moeten ondergaan. Vooral: wélke bijzondere ontberingen.

Want in de kleedkamer moest hij direct een warme doek over zijn edele delen leggen. Waarom? „Mijn penis is bevroren. De pijn is behoorlijk ondraaglijk”, aldus Lindholm tegenover het Finse medium Yle Sport. Om eraan toe te voegen: „Het was best gaaf.”

Gewaarschuwd man telt voor twee

Na een kwartier kwam het gevoel - gelukkig voor hem - toch weer terug. Bizar genoeg: Lindholm kan in ieder geval niet zeggen dat hij niet gewaarschuwd was, want eind november overkwam hem hetzelfde in de wereldbekerwedstrijd in Ruka.

„Ik vond het eigenlijk jammer dat we geen fatsoenlijke race over 50 kilometer hebben gekregen”, verbaasde hij nog. „Maar de stroken met tegenwind waren eigenlijk niet te doen.”