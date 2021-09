Max Verstappen maakt ’Oranje-leger’ in Zandvoort gek met pole position

Verstappen noteerde op het ruim 4,2 kilometer lange circuit aan de Noord-Hollandse kust een tijd van 1.08,885 en was daarmee de allersnelste. De Nederlander kreeg bij vrijwel elke passage van start-finish een staande ovatie, al was niets te vergelijken met de bom die barstte toen duidelijk werd dat de thuisfavoriet zeker was van pole.

Rivaal Lewis Hamilton van Mercedes, die in de WK-stand drie punten voorsprong heeft op Verstappen, kwam tot een tijd van 1.08,923 en start zondag als tweede. De teamgenoot van de zevenvoudig wereldkampioen, Valtteri Bottas, staat zondag pal achter de kemphanen op de grid. De Fin kwam tot een tijd van 1.09,222.

Exact dezelfde tijd

Verstappen verbeterde zich in zijn laatste snelle ronde met 0,038. Als hij dat niet had gedaan, had hij blijven staan op 1.08.923, exact dezelfde tijd als Hamilton. Omdat de Limburger zijn tijd eerder neerzette, had hij dan alsnog van pole mogen starten.

Sergio Pérez

Een tegenvaller voor Verstappen was de dramatische kwalificatie van teamgenoot Sergio Pérez. Aan het einde van de eerste sessie kwam de Mexicaan niet meer tot een snelle tijd, waardoor hij bleef steken op de zestiende tijd. De tweede Red Bull-rijder was ongeveer een halve seconde langzamer dan zijn Nederlandse teamgenoot.

Met Pérez in het achterveld lijkt Verstappen zondag niet te hoeven rekenen op enige vorm van ’rugdekking’. Een flink nadeel, aangezien inhalen zeer lastig is op Zandvoort en de race wel eens kan uitdraaien op een tactische strijd.

"We hadden met twee wagens vooraan kunnen staan"

,,Dit is ontzettend balen, want onze auto doet het goed hier en we hadden met twee Red Bulls vooraan kunnen staan”, aldus Perez. ,,Dit is dus heel frustrerend. Nu wordt het heel lastig morgen, want inhalen is hier amper mogelijk.”

Naast Perez slaagde ook viervoudig wereldkampioen Sebastian Vettel van Aston Martin er niet in om Q1 te overleven. Robert Kubica, de vervanger van de positief getest Kimi Räikkönen bij Alfa Romeo, viel eveneens buiten de boot. Net als het Haas-coureurs Mick Schumacher en Nikita Mazepin.

Crashes

Een crash van George Russell in Q2 zorgde voor de vijfde code rood van dit weekeinde. Toen de lampen weer op groen gingen, stonden er nog een kleine vier minuten op de klok. Alle overgebleven coureurs gingen direct naar buiten om een gooi te doen naar plekje in Q3, maar door een schuiver van Nicolas Latifi zagen de coureurs opnieuw de rode vlag en werd de sessie vroegtijdig afgebroken. Het kostte beide Williams-coureurs de kop en ook Lance Stroll (Aston Martin) en Yuki Tsunoda (AlphaTauri) vonden zo hun Waterloo.

Lando Norris was het grootste slachtoffer. Voor de McLaren-coureur, de nummer drie in de WK-stand, was het de eerste keer dit seizoen dat hij in een kwalificatie niet wist door te dringen tot beslissende sessie.

Race

De race begint zondag om 15.00 uur. Net als op vrijdag en zaterdag worden er ongeveer 70.000 toeschouwers verwacht. De laatste keer dat er een Grand Prix werd verreden in Zandvoort was in 1985. De in 2019 overleden Niki Lauda won destijds.

