Dominantie Jumbo-Visma dit weekeinde blijkt zeer zeldzaam huzarenstukje

Jumbo-Visma is na dit weekeinde dé te kloppen ploeg dit voorjaar, dat is wel duidelijk. En dan was hun grootste speerpunt van allemaal, Wout van Aert, er nog niet eens bij. Dylan van Baarle won eerst na een lange solo de Omloop het Nieuwsblad op zaterdag. Het feest stopte daar niet voor de geelhemden, want teamgenoot Christophe Laporte mocht ook nog als derde mee het podium op.

Een dag later was het weer raak voor de Nederlandse ploeg in Kuurne-Brussel-Kuurne. Tiesj Benoot reed weg uit een kopgroep van vijf en won, Nathan Van Hooydonck maakte er een één-tweetje van. Laporte onderstreepte de dominantie van Jumbo-Visma door vervolgens ook nog de pelotonsprint voor plek zes te winnen.

Bijzonder huzarenstukje

Een duik in de erelijsten leert ons dat wat Jumbo-Visma afgelopen weekeinde neergezet heeft een waar huzarenstukje is. Het is immers pas de zesde keer in de wielergeschiedenis dat een ploeg de Omloop en Kuurne wint in hetzelfde jaar. En het zal u misschien verrassen dat de laatste keer dat dat gebeurde pas vier jaar geleden is.

Tiesj Benoot viert zijn zege met ploeggenoten na zijn winst in Kuurne. Ⓒ ANP/HH

In 2019 was het immers Deceuninck - Quick Step (nu Soudal - Quick Step, red.) dat een gedroomd openingsweekeinde kende. Eerst schoot Zdenek Stybar raak door in de slotkilometers van de Omloop het Nieuwsblad zijn medevluchters te verschalken. Een dag later deed Bob Jungels het nog wat indrukwekkender in Kuurne: hij won in zijn Luxemburgse kampioenentrui na een solo van ruim 15 kilometer.

Panasonic/Raleigh

Daarvoor was het van 1984 geleden dat een ploeg de dubbel realiseerde: Panasonic-Raleigh deed het toen met Eddy Planckaert (Omloop) en Jos Lammertink (Kuurne). In 1972 slaagde Watney-Avia erin met Frans Verbeeck (Omloop) en Gustaaf Van Roosbroeck (Kuurne).

De eerste keren dat de dubbel gepakt werd, werden de Omloop en Kuurne nog niet in hetzelfde weekeinde gereden. In 1957 won Faema de Omloop met Norbert Kerckhove en Kuurne met Josef Verhelst, in 1950 deed de Bertin-ploeg hetzelfde met André Declercq (Omloop) en Valère Ollivier (Kuurne).

Individuele renner pakte nog nooit de dubbel

Zes ploegen realiseerden de dubbel Omloop-Kuurne dus al, maar het is nog nooit voorgevallen dat een individuele renner dat klaarspeelde. Een aantal renners was daar wel al heel dichtbij. Zo was er heel recent nog Peter Sagan: die werd in 2017 tweede in de Omloop na Greg Van Avermaet, maar nam een dag later meteen revanche door in Kuurne te winnen.

Bron: Het Nieuwsblad/Sam Varewyck