Keert Jon Dahl Tomasson terug naar Nederland?

„Het was een moeilijke beslissing om afscheid te nemen, maar tegelijkertijd een goed gevoel. Omdat ik het gevoel heb dat ik met Malmö FF de top bereikt heb en de club in een unieke positie achterlaat”, aldus Tomasson.

„Samen zijn we de afgelopen twee seizoenen kampioen geworden en hebben we goed gepresteerd in de Champions League. Naast de prijzen hebben we met het internationale succes financieel de toekomst van de club veiliggesteld en een fundament gelegd voor een nieuw gouden tijdperk voor de club.”

Oud-Feyenoorder Tomasson trad in 2020 in dienst bij Malmö FF. Daarvoor was hij assistent bij de Deense nationale ploeg. In Nederland was hij hoofdtrainer bij Roda JC en Excelsior. Zijn naam wordt al enige tijd in verband gebracht met enkele clubs in de Eredivisie voor volgend seizoen.