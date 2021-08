Premium Het beste van De Telegraaf

Nederlandse vrouwen nemen ’macht’ over binnen TeamNL Oranje verpulvert olympisch record 2000 en is op heel andere vlakken succesvol

Door Nick Tol

Sifan Hassan heeft al goud en brons binnen en gaat vandaag op de 10.000 meter op jacht naar een derde olympische medaille. Ⓒ FOTO’S ANP/HH

Nog geen twee weken geleden waren er grote zorgen over de olympische prestaties van de Nederlandse sporters in Tokio. Inmiddels is de teneur totaal omgeslagen, want de vaderlandse successen worden in vlot tempo aaneengeregen. Het olympisch medaillerecord, van de Zomerspelen van Sydney in 2000, is zelfs verpulverd. En wat opvalt: Nederland is in Japan op heel andere vlakken succesvol dan 21 jaar geleden in Australië.