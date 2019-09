Foto’s: Emotionele ontmoeting Leclerc en moeder Hubert

Bekijk ook: Minuut stilte voorafgaand aan start Formule 1

Nadat er voor aanvang van de Formule 3-race op Spa al een minuut stilte werd gehouden, liet ook de Monegask van Ferrari zijn gezicht zien. In een emotionele omhelzing met de moeder van Hubert bracht Leclerc zijn condoleances over. Sebastian Vettel en Ferrari-teambaas Mattia Binotto betuigden eveneens hun deelneming.

Charles Leclerc omhelst de moeder van Anthoine Hubert. Ⓒ BSR Agency

Hubert overleed zaterdag aan de gevolgen van een horrorcrash in de Formule 2 op het circuit van Spa-Francorchamps. Voorafgaand aan de Formule 3-race van zondagochtend werd er al een minuut stilte in acht genomen, net als dat later zondag bij de Formule 1 het geval zal zijn.

Sebastian Vettel, teambaas Mattia Binotto en Charles Leclerc. Ⓒ EPA