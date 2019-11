Griekspoor vergeet te stunten tegen Murray in Davis Cup

De 23-jarige Amsterdammer liet de voormalige nummer één van de wereld ontsnappen in Madrid.

"Hij verdiende de overwinning"

De eerste set werd al beslist in een tiebreak, waarbij Griekspoor met 9-7 aan het langste eind trok. De tweede set was Murray weer bij de les, al bleef Griekspoor in het spoor: 4-6.

Ervaring

In de derde set had Griekspoor al snel een break te pakken en hing een sensatie in de lucht. Murray rechtte zijn rug en kwam toch weer terug tot 4-4. De twee ontliepen elkaar weinig, waardoor het duel eindigde in een beslissende tiebreak.

"Griekspoor speelde briljant"

Daarin gaf de ervaring van Murray de doorslag. In de tiebreak van de derde stond Griekspoor met 4-1 voor. Murray sloeg op zijn eerste wedstrijdpunt toe.

Met 7-5 pakte hij de tiebreak, set én de wedstrijd. Hij zette hiermee Groot-Brittannië op een 1-0 voorsprong tegen Nederland.

Uit het vuur slepen

De Brit kon na afloop nauwelijks geloven dat hij gewonnen had: „Griekspoor speelde briljant. Hij stond erom te winnen en verdiende de overwinning. Ik ben hier goed weggekomen. Ik heb op één of andere manier de zege uit het vuur gesleept.”

Griekspoor kreeg van captain Paul Haarhuis de voorkeur boven Botic van de Zandschulp, die dinsdag in de eerste wedstrijd tegen Kazachstan nog in actie kwam en verloor. Kazachstan versloeg Nederland uiteindelijk met 2-1, waardoor een ruime overwinning op Groot-Brittannië nodig is om de kwartfinales te halen. Na verlies van de openingspartij wordt dat een moeilijk verhaal.

Jeugdheld

De keuze voor Griekspoor pakte goed uit, maar net niet goed genoeg. De huidige nummer 179 van de wereld had geen last van zenuwen tegen Murray, een van zijn grootste jeugdhelden. „Vroeger keek ik speciaal naar zijn wedstrijden. Je had de ’grote vier’, met Federer, Nadal en Djokovic. Murray was mijn favoriet”, zei Griekspoor vooraf.

In de tweede partij tegen de Britten speelt Robin Haase tegen Daniel Evans.