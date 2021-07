Ook sprake van ’close coronacontact’ dressuurcoach Alex van Silfhout

Alex van Silfhout Ⓒ ANP/HH

TOKIO - Voor Alex van Silfhout, bondscoach van de Nederlandse dressuurformatie die dit weekeinde voor het eerst in actie kwam, zijn de werkomstandigheden in Tokio lastig. Evenals reserve Dinja van Liere zat hij in het vliegtuig naar de Japanse hoofdstad in de buurt van iemand die positief testte op het coronavirus.