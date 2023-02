Invaller Jensen gidst FC Utrecht langs tiental Sparta

FC Utrecht speelde een groot deel van de tweede helft met een man meer. Dat een numerieke meerderheid geen garantie voor succes bleek onlangs, toen FC Utrecht met een man extra verloor van Vitesse, maar ditmaal profiteerde de ploeg van trainer Michael Silberbauer er wel van.

FC Utrecht kwam vroeg in de tweede helft met elf tegen tien te staan in een tumultueuze fase, toen Adil Auassar rood kreeg voor een zwaaiende beweging in het gezicht van tegenstander Sean Klaiber. Na interventie van de VAR trok scheidsrechter Joey Kooij de rode kaart. Sparta mocht nog wel een vrije trap nemen, waarbij Vito van Crooij de paal raakte en Tobias Lauritsen de rebound op de lat speelde. Bij een poging om een tweede rebound te voorkomen raakte FC Utrecht-doelman Vasilis Barkas geblesseerd. Scheidsrechter Kooij kwam poolshoogte nemen, maar gefrustreerde Sparta-fans bekogelden Barkas en raakten daarbij Kooij, die prompt de wedstrijd staakte. Na de hervatting begon de massale belegering van het Sparta-doel door FC Utrecht. Uiteindelijk was het de Deense middenvelder Jensen die een gaatje wist te vinden en voor grote vreugde bij de Utrechtse fans zorgde.

In de slotfase werd het nog erger voor de gastheren. Said Boussaid tekende op aangeven van Jens Toornstra voor de tweede treffer na een fraaie aanval ingeleid door een prachtig hakje van Jensen. De Deen gaf vervolgens ook nog de assist bij de 0-3 van de koud ingevallen winteraanwinst Anthony Descotte. Ook voor hem was het zijn eerste FC Utrecht-goal.

Voor Sparta was het de tweede opeenvolgende nederlaag. Het was sinds augustus niet meer voorgekomen, dat de Kasteelheren twee zeperds op rij kenden in de Eredivisie.