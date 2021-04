FC Twente countert kritiek Johan Derksen en Kenneth Perez rond PSV-transfer Joël Drommel

Joël Drommel Ⓒ ANP/HH

ENSCHEDE - De transfer van Joël Drommel van FC Twente naar PSV blijft de gemoederen bezighouden. Nadat technisch directeur Jan Streuer van FC Twente maandag tegenover de Telegraaf de loftrompet had gestoken over de constructieve opstelling van de doelman bij het vlot trekken van zijn transfer door het laten vallen van het contractueel vastgelegde deel van de transfersom, kreeg de club later op de dag de wind van voren in meerdere voetbalpraatprogramma’s. De analytici Kenneth Perez, René van der Gijp en Johan Derksen bekritiseerden de gang van zaken.