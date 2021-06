Tevreden Roberto Mancini: ’Overwinning voor alle Italianen die het zwaar hebben’

„Ze hebben het heel goed gedaan. Makkelijk was het zeker niet in deze hitte. Zwitserland heeft een sterke ploeg, maar we konden goed druk zetten op hun opbouw van achteruit. We hadden eerder in de wedstrijd afstand moeten nemen, maar uiteindelijk kwam het toch nog goed. Het was een verdiende zege”, stelt de 56-jarige Mancini. „We wilden deze wedstrijd koste wat het kost winnen. We dragen deze overwinning op aan alle Italianen die het momenteel zwaar hebben.”

„Ik heb het geluk dat ik over goede spelers kan beschikken. Ik probeer mijn ideeën aan ze uit te leggen en dat leidt tot een eenheid. Tot nu toe is iedereen erg goed.”

Ondanks het sterke optreden van zijn ploeg ziet Mancini nog genoeg ruimte voor verbetering. „We hebben veel jonge spelers die nog geen EK-wedstrijden hebben gespeeld. Er zijn landen die veel verder zijn. Maar in de voetballerij kan alles gebeuren.”

Mancini zag aanvoerder Giorgio Chiellini al in de 24e minuut uitvallen met een spierblessure, maar kon na afloop nog geen uitsluitsel geven over de ernst van de kwetsuur. „Donderdag weten we meer. Hopelijk is het niets ernstigs.”