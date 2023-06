’Julian Nagelsmann nieuwe trainer Paris Saint-Germain’

Paris Saint-Germain won dit seizoen de Franse titel, maar werd in de Champions League al in de achtste finales uitgeschakeld. Dat gebeurde door Bayern München, waar Nagelsmann toen nog trainer was. Twee weken later werd hij ontslagen.

PSG staat nu nog onder leiding van Christophe Galtier. Volgens L'Équipe zat hij zaterdag in de met 3-2 verloren competitiewedstrijd tegen Clermont Foot voor het laatst op de bank bij de topclub uit Parijs.

Clement ontslagen

Philippe Clement is ontslagen als hoofdtrainer van AS Monaco. De 49-jarige Belg wordt verantwoordelijk gehouden voor een tegenvallende zesde plaats in Ligue 1. Monaco speelt daardoor geen Europees voetbal in het nieuwe seizoen.

Monaco verloor zaterdag van Toulouse (1-2). De club was vorige maand nog in de race voor een ticket voor de nieuwe editie van de Champions League. Clement was eerder trainer bij Club Brugge, KRC Genk en Waasland-Beveren.