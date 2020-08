Max Verstappen verveelde zich in Spa: ’Het was saai’

„Het was saai, niet echt interessant. Ik kon weinig doen”, zo vertelde Verstappen direct na de race, die werd gewonnen door Lewis Hamilton. Diens Mercedes-teamgenoot Valtteri Bottas werd tweede. „Zij waren gewoon te snel en aan het einde van de rit waren mijn banden ook zo goed als op. Tijdens de laatste acht ronden draaide het voor mij vooral om sparen en geen risico’s nemen.”

Stoppen om in de slotfase nog de snelste raceronde te rijden - en dus een bonuspunt te pakken - was geen optie. Daniel Ricciardo reed in zijn Renault te kort op de Nederlander. „Ik wist ook niet zeker of ik hem qua topsnelheid gemakkelijk had kunnen inhalen op een recht stuk.”

Kortom: Verstappen maximaliseerde met zijn derde plek, maar als winnaar pur sang, was het weinig verheffend voor de man, die tot dusver negen keer een Formule 1-race won. „Ik heb er niet van genoten. Het was eenzame race. Deze derde plaats is niet bepaald bevredigend. Maar goed, het is wel weer een podiumplek, dus daar moeten we blij mee zijn.”

