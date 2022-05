Rafael Nadal vecht zich naar zege: ’Haalde inspiratie uit Real Madrid’

Dat kwam mede door Real Madrid, dat woensdag zich via een spectaculaire 3-1 zege op Manchester City naar de finale van de Champions League knokte, zo gaf de Spanjaard na afloop te kennen. „Het was een onvergetelijke avond”, zegt Nadal, die bij de wedstrijd aanwezig was. „De spirit die Real Madrid toonde, was ongelooflijk. Het was voor mij vandaag in zekere zin een inspiratie voor mij.”

Nadal staat bekend als een grote fan van Real Madrid. Eerder deze week diende hij zelfs een verzoek in bij de toernooidirectie om er zeker van te zijn dat ze zijn wedstrijden niet zouden overlappen met het cruciale Champions League-duel.