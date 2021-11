’Zeer teleurstellend als Robert Lewandowski de Gouden Bal niet krijgt’

Lewandowski (33) werd vorig jaar door zowel de Europese bond UEFA als de mondiale federatie FIFA uitgeroepen tot speler van het jaar. De Gouden Bal-verkiezing ging in 2020 echter niet door. Organisator France Football vond het niet gepast om de prestigieuze trofee uit te reiken, omdat de Europese voetbalcompetities flink waren verstoord door de coronapandemie. De ’Ballon d’Or’ bleef zo een jaar in de kast staan.

Maandag wordt de prijs wel weer uitgereikt, in het Théâtre du Châtelet in Parijs. Lewandowski behoort tot de dertig genomineerden. Volgens Kahn is de Poolse topschutter de enige juiste winnaar, al won bijvoorbeeld Jorginho dit jaar zowel de Champions League (met Chelsea) als het EK (met Italië). „Robert heeft 41 doelpunten gemaakt in slechts 29 wedstrijden. Dat is een record dat nooit meer zal worden verbeterd, hooguit door hemzelf. Hij is de beste spits ter wereld.” De voorzitter van Bayern gaat zelf ook naar de Franse hoofdstad om bij het voetbalgala aanwezig te zijn.