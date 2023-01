Lichaam legende aangekomen bij laatste rustplaats FOTO’S 230.000 fans brengen Pelé laatste groet

Kopieer naar clipboard

Zo’n 230.000 fans kwamen een laatste groet brengen Ⓒ AFP

SANTOS - Het lichaam van de overleden Braziliaanse voetballegende Pelé is aangekomen bij zijn laatste rustplaats. Na een rondrit door de straten van Santos wordt de drievoudig wereldkampioen later op dinsdag in besloten kring begraven.