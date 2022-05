Dumoulin na afstappen in Giro: volgende week criterium Maastricht

De wielrenner van Jumbo-Visma staat voor vrijdag 3 juni op de startlijst van de RSM-Wealer Ronde, een criterium in Maastricht. Volgens de organisatie hervat Dumoulin in die wedstrijd zijn wegseizoen.

Dumoulin stapte in de veertiende etappe van de Giro na een kleine 50 kilometer af vanwege rugklachten. „Het is op, het is leeg”, zei Dumoulin, die de Ronde van Italië in 2017 op zijn naam schreef. Zijn beste uitslag dit jaar was een derde plaats in de tweede rit, de individuele tijdrit in Boedapest. Hij werd vierde in de door ploeggenoot Koen Bouwman gewonnen zevende rit.

Het Maastrichtse criterium heeft voor de 37e editie nu vijf deelnemers aan de Giro gecontracteerd. Eerder legde de organisatie al de Nederlanders Jos van Emden, Pascal Eenkhoorn (Team Jumbo-Visma) en Oscar Riesebeek (Alpecin-Fenix) vast. Met andere renners wordt nog onderhandeld, meldt het criterium. Bij de vrouwen doen onder anderen Chantal van den Broek-Blaak en Amber Kraak mee.