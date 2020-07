Guardiola en Klopp eensgezind: bier speelde geen rol bij afstraffing

„Ik denk dat ze vorige week heel veel pilsjes hebben gedronken, maar ze kwamen naar hier zonder bier in hun bloed en om deze wedstrijd te winnen”, zei de Spaanse coach na de ruime zege.

„Ik zag juist een ploeg met een enorme focus, met energie en de wil om te winnen. Vanaf de eerste minuut vlogen ze erin”, vertelde Guardiola, die bijval kreeg van zijn collega Jürgen Klopp. Die had met zijn team bij rust al tegen een 3-0-achterstand aangekeken.

Virgil van Dijk verloor met Liverpool met 4-0 van het Manchester City van Kevin De Bruyne. Ⓒ AFP

Liverpool had dit seizoen pas één keer eerder verloren en veroverde vorige week voor het eerst na dertig jaar de Engelse titel. „Als je je verhaal in de richting wilt sturen dat we niet gefocust waren, dan doe je dat maar”, mopperde de Duitser na kritische vragen.

„Ik vond de houding van mijn ploeg geweldig. Ze vochten met alles wat ze in zich hadden. Het heeft niets met vorige week te maken. Als er één team in de wereld is dat ons op deze manier kan afbluffen, dan is het waarschijnlijk City. We zullen ze een keer terugpakken, maar voor vanavond is het niet anders.”